Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
56
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
21'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
80
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
73
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Черноморец
мин
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Миносян
Артур Миносян
64
-
Деменко
Максим Деменко
82
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Васильев
Никита Васильев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
-
Земченков
Виктор Земченков
-
Олейник
Александр Олейник