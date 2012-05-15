СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
45
-
Киселев
Антон Киселев
76
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
46
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
80'
90
-
Зуев
Константин Зуев
66
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Купчин
Антон Купчин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Торпедо
мин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
60
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Делькин
Артем Делькин
72'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
-
Малышев
Валерий Малышев
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Усов
Антон Усов
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Путилин
Роман Путилин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Зимарев
Максим Зимарев