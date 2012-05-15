Факел
мин
-
Кириленко
Денис Кириленко
90
-
Лев
Роман Лев
90
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
56
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
37
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
73
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Бураков
Александр Бураков
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Хабаров
Сергей Хабаров
-
Аброскин
Александр Аброскин
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
61
-
Булыга
Виталий Булыга
80
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
9'
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
35'
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
66
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Малых
Андрей Малых
-
Секретов
Андрей Секретов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кожанов
Олег Кожанов