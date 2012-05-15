Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
63
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
47
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Матяш
Станислав Матяш
18'
82
-
Антипенко
Александр Антипенко
65
Запасные
-
Перов
Андрей Перов
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Мязин
Андрей Мязин
КАМАЗ
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
27
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Малеев
Артемий Малеев
62
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
60
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
47
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Сердюков
Сергей Сердюков
-
Кобялко
Антон Кобялко