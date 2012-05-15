Енисей
мин
-
Кожевников
Александр Кожевников
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
66
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
65
-
Васильев
Александр Васильев
46
-
Чадов
Вячеслав Чадов
90
Запасные
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
76
-
Ушенин
Андрей Ушенин
41
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Шаповалов
Сергей Шаповалов