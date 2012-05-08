Луч
мин
-
Резников
Станислав Резников
44
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
68
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
67'
90
Запасные
-
Беэ
Джонатан Беэ
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Карлос
Диего Карлос
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
45'
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
71
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
54
-
Едигарян
Артур Едигарян
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
56'
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Воронкин
Артем Воронкин