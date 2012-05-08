КАМАЗ
мин
-
Садыков
Айзат Садыков
78
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
73'
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
-
Малеев
Артемий Малеев
58
-
Коронов
Игорь Коронов
54'
89
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
70
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Кобялко
Антон Кобялко
-
Сердюков
Сергей Сердюков
Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
68
-
Лужков
Сергей Лужков
57
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
44
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
80
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
18'
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Шевченко
Игорь Шевченко