Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
56
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
88
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
66
-
Шогенов
Марат Шогенов
35'
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
85
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Малых
Андрей Малых
-
Секретов
Андрей Секретов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Иванников
Николай Иванников
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
67
-
Марущак
Кирилл Марущак
74
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
77
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Мязин
Андрей Мязин
83
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Перов
Андрей Перов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Антипенко
Александр Антипенко