Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
48
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
85'
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
18
-
Малышев
Валерий Малышев
70
-
Делькин
Артем Делькин
46'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Гермашов
Алексей Гермашов
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Втюрин
Павел Втюрин
Факел
мин
-
Лев
Роман Лев
90
-
Акопянц
Андрей Акопянц
75
-
Кириленко
Денис Кириленко
15'
90
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
64
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
37
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Михалев
Алексей Михалев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Хабаров
Сергей Хабаров