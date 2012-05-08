Черноморец
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
26
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
67
-
Миносян
Артур Миносян
46
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Деменко
Максим Деменко
27'
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
79
Запасные
-
Григорян
Артур Григорян
-
Васильев
Никита Васильев
-
Земченков
Виктор Земченков
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
88
-
Яркин
Александр Яркин
25
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
69
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
7'
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
14'
90
Запасные
-
Романович
Анатолий Романович
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко