СКА-Хабаровск
мин
-
Киселев
Антон Киселев
59
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
46
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
45
-
Радченко
Александр Радченко
46
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Голяткин
Сергей Голяткин
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
45
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
79
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
87
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков