Факел
мин
-
Кириленко
Денис Кириленко
73
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
45
-
Еремеев
Владимир Еремеев
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
90
Запасные
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Вакулич
Дмитрий Вакулич
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Бураков
Александр Бураков
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Хабаров
Сергей Хабаров
Черноморец
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
64
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Ершов
Иван Ершов
70
-
Кобенко
Андрей Кобенко
85
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Сукасян
Сергей Сукасян
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник