Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
13'
75
-
Волков
Максим Волков
81
-
Чочиев
Алан Чочиев
89'
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
-
Матяш
Станислав Матяш
72
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Мязин
Андрей Мязин
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
73
-
Зимарев
Максим Зимарев
63
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Малышев
Валерий Малышев
86
-
Делькин
Артем Делькин
36'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Путилин
Роман Путилин
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Втюрин
Павел Втюрин