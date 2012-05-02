Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
83
-
Лешонок
Владимир Лешонок
71
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
64
-
Чадов
Вячеслав Чадов
71
-
Базанов
Алексей Базанов
87'
90
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Васильев
Александр Васильев
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
83
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
61'
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
73
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
Запасные
-
Лабутин
Антон Лабутин
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Малых
Андрей Малых
-
Секретов
Андрей Секретов
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш