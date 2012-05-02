Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
57
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
57
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
71
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Едигарян
Артур Едигарян
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Мамтов
Хасан Мамтов
КАМАЗ
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
84
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Малеев
Артемий Малеев