КАМАЗ
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
69
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
81
-
Коронов
Игорь Коронов
71
-
Кобялко
Антон Кобялко
80
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
Луч
мин
-
Беэ
Джонатан Беэ
46
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Славнов
Роман Славнов
87
Запасные
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
-
Карлос
Диего Карлос
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий