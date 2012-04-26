Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
85'
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
59'
81
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Булыга
Виталий Булыга
69
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
74
-
Шогенов
Марат Шогенов
56'
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
46
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Малых
Андрей Малых
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
66
-
Каракин
Александр Каракин
16
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
61
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Едигарян
Артур Едигарян