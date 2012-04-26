Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
69
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
78
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Малышев
Валерий Малышев
68'
75
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Гацко
Андрей Гацко
20'
57'
90
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Шалин
Сергей Шалин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Втюрин
Павел Втюрин
Енисей
мин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
48
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
58
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
61
Запасные
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Васильев
Александр Васильев
-
Коробкин
Валерий Коробкин