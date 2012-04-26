Черноморец
мин
-
Васильев
Никита Васильев
61
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
90
-
Деменко
Максим Деменко
88
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
70
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
77
Запасные
-
Монарев
Роман Монарев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
73
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
74
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
79
-
Матяш
Станислав Матяш
90
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Мязин
Андрей Мязин