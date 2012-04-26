Балтика
мин
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Сальников
Андрей Сальников
7'
31'
82
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
57
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
69
-
Роденков
Юрий Роденков
38
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
-
Вотинов
Максим Вотинов
Факел
мин
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
47
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
46
-
Гицелов
Петр Гицелов
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
72
-
Аброскин
Александр Аброскин
78
Запасные
-
Авраменко
Дмитрий Авраменко
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Кириленко
Денис Кириленко
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов