Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
42
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
45'
67'
79
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
50
-
Аброскин
Александр Аброскин
67
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Кириленко
Денис Кириленко
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Гицелов
Петр Гицелов
СКА-Хабаровск
мин
-
Коффи
Эуген Коффи
90
-
Андроник
Валерий Андроник
39
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
32
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
73
-
Луценко
Евгений Луценко
52'
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Киселев
Антон Киселев
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Романович
Анатолий Романович
-
Радченко
Александр Радченко