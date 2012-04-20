Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
57
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
67
-
Волков
Максим Волков
83
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Перов
Андрей Перов
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Мязин
Андрей Мязин
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
73
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
21'
84
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
52
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Козлов
Антон Козлов
-
Роденков
Юрий Роденков