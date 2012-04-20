Енисей
мин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
74
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
87
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
89
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
35'
79
-
Базанов
Алексей Базанов
57'
90
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Васильев
Александр Васильев
Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
46
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
87
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
33'
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
76
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90
Запасные
-
Монарев
Роман Монарев
-
Васильев
Никита Васильев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник