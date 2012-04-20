Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Дебле
Серж Дебле
70
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
58
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
35
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
65
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
Запасные
-
Рожков
Анатолий Рожков
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Едигарян
Артур Едигарян
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
30'
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
83
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Малышев
Валерий Малышев
90
-
Делькин
Артем Делькин
32'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Зимарев
Максим Зимарев