Луч
мин
-
Беэ
Джонатан Беэ
90
-
Федоров
Максим Федоров
57
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
46
-
Газинский
Юрий Газинский
65
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Карлос
Диего Карлос
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Секретов
Андрей Секретов
72
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
72
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
89
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Парняков
Владимир Парняков
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Малых
Андрей Малых
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Кленкин
Данил Кленкин