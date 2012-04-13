Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
76'
79
-
Булыга
Виталий Булыга
88
-
Секретов
Андрей Секретов
43'
75
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
66
Запасные
-
Лабутин
Антон Лабутин
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Парняков
Владимир Парняков
-
Малых
Андрей Малых
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Малеев
Артемий Малеев
36
-
Бреев
Сергей Бреев
86
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Антонюк
Александр Антонюк
78
-
Коронов
Игорь Коронов
84
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Кашиев
Амир Кашиев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
-
Сердюков
Сергей Сердюков