Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
29'
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
40
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Делькин
Артем Делькин
69
-
Гацко
Андрей Гацко
86
-
Малышев
Валерий Малышев
90
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Усов
Антон Усов
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Шалин
Сергей Шалин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Втюрин
Павел Втюрин
Луч
мин
-
Беэ
Джонатан Беэ
84
-
Федоров
Максим Федоров
64
-
Кусов
Алан Кусов
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Карлос
Диего Карлос
53
-
Славнов
Роман Славнов
12'
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов