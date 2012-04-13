Черноморец
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
45'
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
82
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
21
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
74
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
60
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Григорян
Артур Григорян
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Земченков
Виктор Земченков
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Дебле
Серж Дебле
90
-
Каракин
Александр Каракин
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
73
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Едигарян
Артур Едигарян
46
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамтов
Хасан Мамтов