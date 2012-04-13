Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
57
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
46
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
72
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Колинько
Александр Колинько
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Козлов
Антон Козлов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
-
Вотинов
Максим Вотинов
Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
61'
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
60
Запасные
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Васильев
Александр Васильев