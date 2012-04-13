СКА-Хабаровск
мин
-
Яркин
Александр Яркин
39
-
Киселев
Антон Киселев
69
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
39
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
41
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Голяткин
Сергей Голяткин
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко
Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
89
-
Антипенко
Александр Антипенко
41
-
Матяш
Станислав Матяш
30'
83
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Перов
Андрей Перов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Мязин
Андрей Мязин