Волгарь
мин
-
Тузовский
Роман Тузовский
58
-
Перов
Андрей Перов
54
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Матяш
Станислав Матяш
65
-
Антипенко
Александр Антипенко
82'
90
Запасные
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
29
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
57
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
49'
66
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Кириленко
Денис Кириленко
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс