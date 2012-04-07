Енисей
мин
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
82'
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
83
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
67
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сурнев
Роман Сурнев
СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
25
-
Яркин
Александр Яркин
46
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Киселев
Антон Киселев
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
57
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Васильев
Алексей Васильев