Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Едигарян
Артур Едигарян
87'
90
-
Романенко
Владимир Романенко
31
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
53
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
17'
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
80
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
62
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
83
Запасные
-
Кляшторный
Артем Кляшторный
-
Завалий
Иван Завалий
-
Попов
Михаил Попов
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Козлов
Антон Козлов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
-
Вотинов
Максим Вотинов