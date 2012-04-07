Луч
мин
-
Беэ
Джонатан Беэ
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Славнов
Роман Славнов
49'
70
-
Стрелков
Игорь Стрелков
90
Запасные
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов
Черноморец
мин
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
60
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
80
Запасные
-
Монарев
Роман Монарев
-
Васильев
Никита Васильев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Плотников
Александр Плотников
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Земченков
Виктор Земченков
-
Миносян
Артур Миносян