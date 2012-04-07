КАМАЗ
мин
-
Кашиев
Амир Кашиев
44
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
84
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
46
-
Антонюк
Александр Антонюк
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
70
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Гацко
Андрей Гацко
84
-
Малышев
Валерий Малышев
34'
89
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Путилин
Роман Путилин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Втюрин
Павел Втюрин