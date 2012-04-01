Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
85
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
66
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Малышев
Валерий Малышев
75
-
Делькин
Артем Делькин
40'
79
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Усов
Антон Усов
-
Лобанов
Дмитрий Лобанов
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Втюрин
Павел Втюрин
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
69
-
Кленкин
Данил Кленкин
46
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
53'
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
46
-
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Андреев
Дмитрий Андреев
-
Малых
Андрей Малых
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш