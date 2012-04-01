Черноморец
мин
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
85
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Суродин
Руслан Суродин
36
-
Окорочков
Валентин Окорочков
13'
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
69
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Монарев
Роман Монарев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Плотников
Александр Плотников
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Сидяев
Андрей Сидяев
КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
80
-
Бреев
Сергей Бреев
70
-
Друзин
Алексей Друзин
62
-
Антонюк
Александр Антонюк
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Кашиев
Амир Кашиев
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Сердюков
Сергей Сердюков