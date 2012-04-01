Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
34'
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
56
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
85
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Лапин
Иван Лапин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Плопа
Максим Плопа
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
87
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
55'
78
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Карлос
Диего Карлос
-
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий