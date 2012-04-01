СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
90
-
Яркин
Александр Яркин
63
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Киселев
Антон Киселев
66
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
85
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
3'
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Луценко
Евгений Луценко
35'
57
Запасные
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Радченко
Александр Радченко
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
28
-
Романенко
Владимир Романенко
83
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
69
-
Мамтов
Хасан Мамтов
5'
83
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Едигарян
Артур Едигарян