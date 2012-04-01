Факел
мин
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
55
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Клопков
Денис Клопков
74'
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
46
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
90
Запасные
-
Акопянц
Андрей Акопянц
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Терновский
Дмитрий Терновский
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
Енисей
мин
-
Шарин
Сергей Шарин
77
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
86
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
75
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
46
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Чадов
Вячеслав Чадов