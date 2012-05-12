Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
69
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
82
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Петраков
Юрий Петраков
80
-
Сорокин
Валерий Сорокин
16'
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
76
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Заболотный
Антон Заболотный
Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Лазарович
Тарас Лазарович
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
65
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Минченков
Александр Минченков
55
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Жестков
Максим Жестков
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Герк
Анатолий Герк
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин