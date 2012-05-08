Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
46
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
56
-
Горбанец
Андрей Горбанец
80
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
27'
83'
83
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Жестков
Максим Жестков
-
Минченков
Александр Минченков
Шинник
мин
-
Быков
Роман Быков
72
-
Хотеев
Станислав Хотеев
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
64
-
Елисеев
Александр Елисеев
61
-
Архипов
Антон Архипов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Бобылев
Максим Бобылев
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Скрыльников
Константин Скрыльников