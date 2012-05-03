Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
69
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
60
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
28'
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
64
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Мичков
Дмитрий Мичков
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Архипов
Антон Архипов
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
80
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
85
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Родин
Иван Родин
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
Запасные
-
Полозани
Артим Полозани
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Намашко
Александр Намашко