Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Намашко
Александр Намашко
55
-
Саталкин
Никита Саталкин
16'
83
-
Рылов
Артур Рылов
64
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
46
Запасные
-
Полозани
Артим Полозани
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Родин
Иван Родин
-
Еркин
Александр Еркин
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
8
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
10'
53'
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
63
-
Кириллов
Юрий Кириллов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
46
-
Гогниев
Спартак Гогниев
22'
80'
83
Запасные
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Новиков
Александр Новиков
-
Семакин
Максим Семакин
-
Ткачев
Сергей Ткачев
-
Манучарян
Эдгар Манучарян