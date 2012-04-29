Матч завершен
Торпедо
Москва
Саталкин 16'
Родин 74'
2 : 6
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Вьештица 10'
Гогниев 22'
Вьештица 53'
Ткачев 58'
Гогниев 80'
Манучарян 89'
ФНЛ, 49 тур

ФНЛ,

49 тур

Россия
29 апр. 2012, 13:00 МСК
29.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Намашко
Александр Намашко
55
-
Саталкин
Никита Саталкин
16'
16'
83
-
Рылов
Артур Рылов
64
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
46
Запасные
-
Полозани
Артим Полозани
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Родин
Иван Родин
74'
-
Еркин
Александр Еркин
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
8
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
10'
53'
10', 53'
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
63
-
Кириллов
Юрий Кириллов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
46
-
Гогниев
Спартак Гогниев
22'
80'
22', 80'
83
Запасные
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Новиков
Александр Новиков
-
Семакин
Максим Семакин
-
Ткачев
Сергей Ткачев
58'
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
89'