Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
62
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Петраков
Юрий Петраков
81
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
36'
83
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Заболотный
Антон Заболотный
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
52
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Рылов
Артур Рылов
74
Запасные
-
Полозани
Артим Полозани
-
Довбня
Александр Довбня
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Родин
Иван Родин
-
Намашко
Александр Намашко
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Еркин
Александр Еркин