Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Васиев
Фарход Васиев
65
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
81
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
31'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
73
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Мичков
Дмитрий Мичков
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Архипов
Антон Архипов
Урал
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
61
-
Ткачев
Сергей Ткачев
73
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
46
-
Гогниев
Спартак Гогниев
42'
90
Запасные
-
Кот
Игорь Кот
-
Данцев
Александр Данцев
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Семакин
Максим Семакин
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Манучарян
Эдгар Манучарян