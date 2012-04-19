Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
32
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Семакин
Максим Семакин
45
-
Ткачев
Сергей Ткачев
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
58
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Данцев
Александр Данцев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Савин
Евгений Савин
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
76
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Петраков
Юрий Петраков
70
-
Сорокин
Валерий Сорокин
80
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Заболотный
Антон Заболотный