Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
61
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
76
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
73
-
Рылов
Артур Рылов
46
Запасные
-
Довбня
Александр Довбня
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Столяренко
Александр Столяренко
-
Намашко
Александр Намашко
-
Родин
Иван Родин
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
70
-
Жестков
Максим Жестков
63
-
Панченко
Кирилл Панченко
46
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Агапов
Александр Агапов
-
Будников
Максим Будников
-
Рогов
Максим Рогов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Минченков
Александр Минченков
-
Лазарович
Тарас Лазарович