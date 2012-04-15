Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
48'
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
77
-
Панченко
Кирилл Панченко
41
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
59'
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Жестков
Максим Жестков
-
Лазарович
Тарас Лазарович
-
Минченков
Александр Минченков
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
39'
88
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Семакин
Максим Семакин
67
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
57
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
7
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Данцев
Александр Данцев
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Ткачев
Сергей Ткачев
-
Лунгу
Чисамба Лунгу