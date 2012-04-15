Шинник
мин
-
Хотеев
Станислав Хотеев
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
60
-
Мичков
Дмитрий Мичков
46
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
66
-
Архипов
Антон Архипов
31
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
42
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Пугин
Алексей Пугин
78
-
Димидко
Александр Димидко
8'
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
81
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
25'
75
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Заболотный
Антон Заболотный